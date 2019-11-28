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Красавица пресс-секретарь Зеленского крупно опозорилась

18:16
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Второй раз за полтора месяца

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского оконфузилась второй раз за полтора месяца на одном и том же месте.

Она перепутала две прибалтийские страны – Литву и Латвию. Накануне пресс-секретарь Юлия Мендель опубликовала фотографию в Instagram в цветастом платье, сопроводив ее подписью: "Платье для латвийской командировки". При этом Зеленский находился с визитом в Литве. После посыпавшейся на Мендель критики пост был отредактирован.

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"Боже правый, понабирают по объявлению инфузорий-туфелек на работу, которые ни элементарной географии не знают, ни троллить не умеют. Позор"

"Ладно, бывает) Все мы люди, у всех может такое произойти, а вот не признания ошибки - признак глупости"

В середине октября пресс-служба украинского президента опубликовала фотографии визита Зеленского в Латвию, а подпись гласила, что глава государства находится в Литве.

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