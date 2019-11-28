Медведеву показали самый мощный в России суперкомпьютер

Премьер посетил центр кибербезопасности "Сбербанка"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил ситуационный центр кибербезопасности "Сбербанка", где ознакомился с новейшими технологиями и возможностями искусственного интеллекта.

Медведеву, в частности, показали, как сотрудники ситуационного центра справляются с учебной хакерской атакой на "Сбербанк" и рассказали о реальных попытках проникнуть в информационные системы финансового учреждения, передает "ТВ Центр".

Премьер-министру также представили технологию дополненной реальности, которая позволяет выбирать квартиры, и показали самый мощный в России суперкомпьютер "Кристофари".

После Медведев провел совещание, на котором обсуждали цифровую платформу государственного управления.