Падение Ангелы Меркель во время выступления попало на видео

Политик не заметила ступеньки

Канцлер Германии Ангела Меркель упала на сцене во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Глава правительства не заметила выступ, споткнулась и упала на одно колено. Встав за трибуну, Меркель пообещала впредь "не забывать пользоваться ступеньками", передает издание Daily Mail. Конфуз не помешал политику достойно выступить с речью, адресованной представителям немецкой промышленности и торговых палат.

С лета 2019 года общественность обсуждает состояние здоровья канцлера ФРГ. Несколько раз на официальных мероприятиях Меркель бросало в дрожь и становилось плохо.

В ноябре политик заявила, что намерена доработать свой срок до конца. Полномочия Меркель на посту канцлера Германии истекают в 2021 году.