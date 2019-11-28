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Названа главная опасность долгого сна в выходные

18:55
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Сон в выходные не компенсирует недосып в будни

Долгий сон в выходные дни губительно сказывается на организме человека.

Недосып в будни нельзя компенсировать за счет выходных, заявил врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов.

Продолжительный сон в субботу и воскресенье приводит к сахарному диабету, ожирению и болезням, связанным с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, переизбыток сна тормозит умственную деятельность и плохо сказывается на позвоночнике.

"Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный", - посоветовал Полуэктов.

Для того, чтобы без труда засыпать в нужное время, необходимо отказаться от приема пищи и физических тренировок перед сном. Не лишним будет обратиться к специалисту и начать принимать специальные биодобавки, которые восстанавливают режим.

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