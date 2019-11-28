Россия запустила баллистическую ракету по цели в Казахстане

Минобороны проверило готовность "Тополей"

Ракетные войск стратегического назначения провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь". Об этом ТВЦ.RU сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ракету запустили в четверг с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. "Задачи пуска выполнены в полном объёме", - подвели итоги запуска ракеты в МО.

Видео запуска баллистической ракеты "Тополь-М" 30 сентября