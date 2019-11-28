Может умереть: у сына Сафронова нашли серьезное заболевание

Музыканту нужно срочно заняться своим весом

28-летнему музыканту Луке Затравкину, сыну художника Никаса Сафронова, нужно срочно обратиться к врачам из-за лишнего веса, иначе его жизнь может закончиться трагично.

Артисту следует провести бариатрическую операцию – хирургическое вмешательство, благодаря которому уменьшается желудок и всасываемость пищи, пишет life.ru. Человеку начинает требоваться меньше еды и, следовательно, он начинает худеть.

"Лука — пищеголик, который не хочет лечиться", - резюмировала диетолог.

Проблемы с весом у Луки с детства. Мальчик всегда был полным. В 11 лет он весил 110 килограммов, в 17 – 158 килограмм. Тогда Лука понял, что так дальше продолжаться не может и смогу в два раза уменьшить свой вес за счет строгих диет и физических упражнений. Однако это была временная победа. Спустя время Лука вновь начал поправляться.

В 2016 году его вес перевалил за 200 килограмм. СМИ связывают это с психологическими проблемами музыканта. Он начал стремительно набирать вес после смертельного ДТП (в марте 2016 года Лука насмерть сбил пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет – прим. ред.) и болезни матери (последние годы женщина безрезультатно борется с онкологией – прим. ред.)

Затравкин признался, что лишний вес очень мешает и в жизни, и в музыкальной карьере. Его лишний вес обсуждается гораздо чаще, чем профессиональные заслуги и навыки, а ведь Лука – лауреат 16 международных конкурсов.

Четыре дня назад Лука Затравкин попал в неприятную ситуацию - он застрял в туалете, когда лайнер шел на посадку. По словам мужчины, его попросили поскорей покинуть кабинку, поэтому он раньше времени нажал на смыв. Происшествие попало на видео. "Я не умру в туалете", - кричит Лука на опубликованных с Сети кадрах. Сафронов-младший сначала хотел засудить автора ролика, однако затем решил не тратить свои нервы и время.