Молодая девушка умерла в отделе полиции

Ее подозревали в совершении преступления

В Оренбурге расследуют смерть 28-летней девушки, которая скончалась в отделении полиции. Женщина подозревалась в совершении преступления.

"28-летнюю девушку доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступления, ей стало плохо, вызвали скорую, но спасти ее, к сожалению, не удалось", - сообщили ТАСС в МВД.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверку по факту смерти молодой девушки также проводит Следственный комитет.

По данным источников агентства, женщина скончалась в отделе полиции №3 в ночь на 27 ноября. Девушка попала в отделение полиции после семейного скандала.