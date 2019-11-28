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Минтруд поставил точку в вопросе о выходном дне 31 декабря

20:18
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Централизованное решение принять невозможно, сказал Максим Топилин

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что отменить рабочий день 31 декабря невозможно для всех россиян.

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"Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство - обычно в октябре - принимает решение о переносе на следующий год, чтобы все выстроили свои графики", - объяснил министр (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что работодатели в частном порядке могут устроить выходной для своих подчиненных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не видит смысла в выходном дне 31 декабря. По его мнению, нельзя лишать москвичей возможности устроить праздник на работе и отметить Новый год с коллегами. "Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности", - подчеркнул Собянин.

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час.

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