Минтруд поставил точку в вопросе о выходном дне 31 декабря

Централизованное решение принять невозможно, сказал Максим Топилин

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что отменить рабочий день 31 декабря невозможно для всех россиян.

"Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство - обычно в октябре - принимает решение о переносе на следующий год, чтобы все выстроили свои графики", - объяснил министр (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что работодатели в частном порядке могут устроить выходной для своих подчиненных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не видит смысла в выходном дне 31 декабря. По его мнению, нельзя лишать москвичей возможности устроить праздник на работе и отметить Новый год с коллегами. "Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности", - подчеркнул Собянин.

Новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на один час.