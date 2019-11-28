Мать убитого на Урале мальчика рассказала свою версию произошедшего

Женщина задержана

Правоохранительные органы задержали гражданку Белоруссии, которую подозревают в ритуальном убийстве собственного девятилетнего сына в Екатеринбурге.

Женщина утверждает, что не убивала мальчика, это сделал ее муж. Она всего лишь помогла скрыть тело. Сейчас следственные органы добиваются ее экстрадиции из Белоруссии на Средний Урал.

На данный момент обыск в квартире, в которой произошла трагедия, завершен. Эксперты-криминалисты Следственного комитета вынесли из квартиры несколько черных пакетов, уточняет агентство URA.RU.

Информация о местонахождении отца, убитого мальчика, гражданина России, разнится. Издание "Znak" утверждает, что мужчина в розыске, "Коммерсант" добавляет, что он в бегах вместе с двумя детьми. "Комсомольская правда" писала, что подозреваемый задержан.

Ряд СМИ предполагают, что убийство произошло на религиозной почве – якобы родители-сектанты пытались "изгнать бесов" из 9-летнего мальчика. На месте происшествия были найдены кнут и библия.

В свою очередь источник "Коммерсанта" считает, что убийство произошло на бытовой почве. Глава семейства любил наказывать детей розгами и в этот раз "переусердствовал". "Отец воспитывал ребенка розгами и, чтобы он не кричал, он заткнул ему рот кляпом, из-за этого он задохнулся", - рассказал собеседник издания.

Страшное убийство произошло 5 ноября в съемной квартире в центре Екатеринбурга. Родители засунули в рот мальчику кляп и сильно избили плеткой. Ребенок скончался от удушья. Его тело спрятали в лесополосе в черте города. О пропаже мальчика в правоохранительные органы заявила сестра подозреваемой. Она заметила, что ее родственница вернулась в Белоруссию без мальчика и забила тревогу.