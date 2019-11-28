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Россия предложила государствам ОДКБ рецепт от международного терроризма

22:13
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Какие еще вызовы обсудили участники встречи

В Бишкеке прошел саммит ОДКБ. Лидеры Киргизии, России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана подписали 15  документов, в том числе Заявление о совершенствовании международного сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности.

Участники саммита обсудили ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, передает "ТВ Центр". В частности, рассматривались вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ. Еще одной темой стало развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности. В ходе заседания Владимир Путин обозначил ряд приоритетных направлений российского председательства в ОДКБ в следующем году.

"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ. Имеем в виду разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период  -  до 2025 года, который мы смогли бы утвердить на следующем саммите. Полагаем необходимым повышать эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи наших границ. Приоритетной задачей считаем активизацию деятельности ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков. В этих целях намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021–2025 годов", - сказал Путин.

Особое внимание участники саммита уделили предстоящему празднованию 75-летия Великой Победы. Был согласован подробный план, предусматривающий проведение культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ. Лидеры государств-членов организации прибудут на торжества 9 мая будущего года в Москве. Они также поддержали идею президента России о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

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