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Детеныш панды из Берлинского зоопарка борется с икотой (видео)

22:43
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Ролик с животным набрал огромное количество просмотров в интернете

Видео из Берлинского зоопарка набирает огромное число просмотров в Сети. На кадрах - детёныш панды, ещё совсем маленький. Он лежит на животе и пытается побороть икоту.

Имени у маленькой панды ещё нет. Это один из двух близнецов, которые родились в зоопарке германской столицы 31 августа у большой панды по имени Мэн Мэн. Оба детёныша сейчас весят по пять килограмм и развиваются очень хорошо, отмечает "ТВ Центр".

Двойняшки у панд - большая редкость, обычно мамы приносят одного детёныша. Поэтому уход за этим семейством - особенно тщательный. Немецкие зоологи прибегли к помощи своих китайских коллег из исследовательского центра в Чэнду. В естественной среде обитания этих животных осталось меньше 1900  особей.

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