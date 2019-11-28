Собянин и Медведев обсудили применение AR-технологий в благоустройстве

Политики ознакомились с новейшими технологиями и возможностями искусственного интеллекта

Создание эффективной платформы цифрового государственного управления и обеспечение ее безопасности обсуждали в четверг на совещании, которое Дмитрий Медведев провел в центральном офисе "Сбербанка".

До начала беседы глава правительства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ознакомился с новейшими технологиями и возможностями искусственного интеллекта, которые "Сбербанк" представил на выставке инновационных разработок, передает "ТВ Центр". Премьер также посетил ситуационный центр кибербезопасности, где ему показали, как сотрудники справляются с учебной хакерской атакой на банк и рассказали о реальных попытках проникнуть в информационные системы финансового учреждения. Главе правительства представили технологию дополненной реальности (AR-технология). Это решение позволяет клиенту выбрать квартиру, увидеть ее будущую отделку, мебель и гораздо быстрее принять решение о покупке. Дмитрий Медведев и Сергей Собянин обсудили, как эта технология может помочь в благоустройстве общественных пространств.

"Важно, конечно, что тут все элементы работали. Проектирование, строительство, сдача объектов", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"А сейчас такую модель можно выстроить в еще не организованном пространстве, а в квартире тем более, так что это действительно очень правильно", - отметил председатель правительства Дмитрий Медведев.

"Это системные проекты, которые всю отрасль пронизывают", - подчеркнул Собянин.

"Главное, чтобы мы могли в масштабах страны внедрять. Чтобы строительство и организация общественных территорий, пространств в других, относительно небольших населенных пунктах тоже подчинялось таким правилам", - указал премьер.

"Мы готовы помогать. Мы со Сбербанком что сделали? На единой платформе совместные предприятия. И сервисы, которые мы у себя создаем, мы делаем их таким образом, чтобы можно было их передавать в регионы без всякой доработки", - сказал мэр столицы.

"Это очень важно. Им хотя бы просто скопировать и воспользоваться", - отметил Медведев.

Ранее премьер провел заседание правительства, на котором обсуждалась масштабные изменения в контрольно-надзорной деятельности. Министры одобрили законопроекты, которые отменяют устаревшие требования к предпринимателям.

Как отметил премьер-министр, основным этапом реформы станет переход на электронный обмен данными между контролирующими органами и бизнесом. Для этого будет создан единый информационный ресурс. Он позволит сделать сферу более прозрачной и эффективной. Сейчас в стране существует более 220 видов контроля на федеральном уровне, ещё 50 - на региональном и 16 - на муниципальном. Теперь же регионы сами смогут решать, сколько органов будет осуществлять местный надзор, однако останется система обязательных требований, связанная с предотвращением рисков для жизни и здоровья.