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СИЗО-отели вытеснят тюрьмы на Украине

21:49
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Не от хорошей жизни

Украине грозит массовое закрытие тюрем из-за недостатка финансирования.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Из-за недостатка денег властям приходится закрывать пенитенциарные учреждения и сокращать персонал, пишет агентство "Укринформ".

Вместо тюрем в стране будут разрабатываться система частных следственных изоляторов (СИЗО), которые больше напоминают отели. В них, естественно, смогут разместиться только состоятельные украинцы, ожидающие решение суда.

Вырученные с частных СИЗО деньги пойдут на финансирование обычных тюрем, отметил Малюська. Планируются дать заключенным образование, улучшить медицинское обслуживание, питание и бытовые условия, а также повысить зарплаты работников пенитенциарной системы.

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