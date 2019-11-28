СИЗО-отели вытеснят тюрьмы на Украине

Не от хорошей жизни

Украине грозит массовое закрытие тюрем из-за недостатка финансирования.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Из-за недостатка денег властям приходится закрывать пенитенциарные учреждения и сокращать персонал, пишет агентство "Укринформ".

Вместо тюрем в стране будут разрабатываться система частных следственных изоляторов (СИЗО), которые больше напоминают отели. В них, естественно, смогут разместиться только состоятельные украинцы, ожидающие решение суда.

Вырученные с частных СИЗО деньги пойдут на финансирование обычных тюрем, отметил Малюська. Планируются дать заключенным образование, улучшить медицинское обслуживание, питание и бытовые условия, а также повысить зарплаты работников пенитенциарной системы.