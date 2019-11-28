Москва получила премию World Travel Awards-2020

Столицу наградили "туристическим Оскаром"

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards-2020 в номинации "Лучшее туристское направление. Город".

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Премия стала результатом высокой работы московских властей и всех жителей столицы. С начала года Москву посетили порядка 19,5 миллиона туристов, написал градоначальник в социальной сети "Вконтакте".

"Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" <…> Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей", - подчеркнул Собянин.

Премия World Travel Awards существует с 1993 года. Эксперты и туристы выбирают лучших в более чем 80 номинациях. Например, в сфере гостиничного бизнеса, туризме, среди городов и достопримечательностей, уточняет ТАСС.