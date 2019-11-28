ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва получила премию World Travel Awards-2020

22:05
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Столицу наградили "туристическим Оскаром"

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards-2020 в номинации "Лучшее туристское направление. Город".

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Премия стала результатом высокой работы московских властей и всех жителей столицы. С начала года Москву посетили порядка 19,5 миллиона туристов, написал градоначальник в социальной сети "Вконтакте".

"Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" <…> Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей", - подчеркнул Собянин.

Премия World Travel Awards существует с 1993 года. Эксперты и туристы выбирают лучших в более чем 80 номинациях. Например, в сфере гостиничного бизнеса, туризме, среди городов и достопримечательностей, уточняет ТАСС.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Туристы на Красной площади
Туристы на Красной площади
Туристы в Москве
Туристы в Москве
Туристы в Москве
Туристы в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.