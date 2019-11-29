Премьер-министра Британии заменили льдом

Место Джонсона на теледебатах занял кусок льда

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и лидеру партии Brexit ("Брекзит") Найджелу Фараджу нашли замену, сообщает "ТВ Центр".

Вместо этих политиков, которые в отличие от других проигнорировали теледебаты по изменению климата, в студии британского канала "Chanel 4" установили ледяные фигуры. На них изображена планета Земля, тающая во время прямого эфира.

Консервативная партия, лидером которой является Джонсон, уже направила жалобу регулятору СМИ. В письме тори заявляют, что это провокация, и она нарушает кодекс о вещании.