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Премьер-министра Британии заменили льдом

08:45
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Место Джонсона на теледебатах занял кусок льда

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и лидеру партии Brexit ("Брекзит") Найджелу Фараджу нашли замену, сообщает "ТВ Центр".

Вместо этих политиков, которые в отличие от других проигнорировали теледебаты по изменению климата, в студии британского канала "Chanel 4" установили ледяные фигуры. На них изображена планета Земля, тающая во время прямого эфира.

Консервативная партия, лидером которой является Джонсон, уже направила жалобу регулятору СМИ. В письме тори заявляют, что это провокация, и она нарушает кодекс о вещании.

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