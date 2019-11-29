"Гомосексуальная флотилия": Венгрию обвинили в гомофобии

Организаторы "Евровидения" флаг Венгрии из логотипа пока не исключили

Какой нетолерантный жест: Венгрия отказалась принимать участие в "Евровидении-2020". Британское издание Guardian тут же раскрыло причину – всеевропейский скандал.

Официально причины отказа не были названы. Но журналисты сообщают, что венгерский сайт index.hu процитировал неназванные источники в государственных СМИ, что причиной стало то, что Евровидение было признано "слишком гейским".

Припомнили, как на венгерском телеканале "Евровидение" назвали "гомосексуальной флотилией". Венгрию обвинили в гомофобии. Довод в пользу обвинения привели еще и такой – премьер Виктор Орбан провозгласил в стране политику "семья прежде всего", направленную на оказание помощи традиционным семьям и рост рождаемости. Где ж тут гомофобия?