ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Гомосексуальная флотилия": Венгрию обвинили в гомофобии

08:26
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Организаторы "Евровидения" флаг Венгрии из логотипа пока не исключили

Какой нетолерантный жест: Венгрия отказалась принимать участие в "Евровидении-2020". Британское издание Guardian тут же раскрыло причину – всеевропейский скандал.

Официально причины отказа не были названы. Но журналисты сообщают, что венгерский сайт index.hu процитировал неназванные источники  в государственных СМИ, что причиной стало то, что Евровидение было признано "слишком гейским".

 Припомнили, как на венгерском телеканале "Евровидение" назвали "гомосексуальной флотилией". Венгрию обвинили в гомофобии. Довод в пользу обвинения привели еще и такой –  премьер Виктор Орбан провозгласил в стране политику "семья прежде всего", направленную на оказание помощи традиционным семьям и рост рождаемости. Где ж тут гомофобия?

Новости по теме
Флаг ЛГБТ на отборочном туре Евровидения
Флаг ЛГБТ на отборочном туре Евровидения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.