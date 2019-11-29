"Самоликвидация": какое будущее ждет ЕС?

Отношения России и Европы обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему на Западе звучат высказывания о нашей стране как о конкуренте европейской модели? Какие перемены ждут Евросоюз с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ? И стоит ли рассчитывать на продуктивный диалог на встрече "нормандской четверки"?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Европа отказалась от того, что мы привыкли считать европейскими ценностями. Европа встала на курс самоликвидации. Потому что когда вы начинаете шельмовать людей за то, что они живут в нормальной семье, начинаете рассматривать это как что-то ненормальное, этим самым вы самоуничтожаетесь", - отметил он.

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