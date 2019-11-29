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"Варвары с майдана": украинцы сорвали выступление представителя России в ООН

08:29
  • пятница
  • 29 ноября 2019

В Москве ждут извинений от организаторов

Украинская делегация в ООН решила использовать методы майдана и в международной организации. Стуком табличек по столам и криками представители Незалежной сорвали выступление российского делегата на форуме по вопросам меньшинств. Затем досталось и делегату от Сербии.
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Точку зрения России на форуме должен был представить депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Однако, когда делегат начал свою речь, представители Украины подняли крик, начали стучать табличками по столу и даже попытались устроить потасовку.

В итоге слова лишили почему-то Руслана Бальбека. Депутат позже высказал свое мнение о действиях организаторов. "Надеюсь, что организаторы Форума осознают свои ошибки и принесут извинения Российской Федерации", - приводит слова российского представителя РИА Новости.

Что касается действий представителей Украины, то их Бальбек назвал варварскими. Он предположил, что делегацию Незалежной сформировали вовсе не из дипломатов, а из тех представителей украинского общества, которые кидали камни в полицейских на майдане.

Позже представители украинской дипломатической школы сорвали таким же способом выступление делегата от Сербии. Им не понравился его рассказ о том, что он неоднократно был в Крыму и что не заметил ущемления прав ни крымских татар, ни украинцев, пишет "Газета.ру".

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