"Варвары с майдана": украинцы сорвали выступление представителя России в ООН

В Москве ждут извинений от организаторов

Украинская делегация в ООН решила использовать методы майдана и в международной организации. Стуком табличек по столам и криками представители Незалежной сорвали выступление российского делегата на форуме по вопросам меньшинств. Затем досталось и делегату от Сербии.

Точку зрения России на форуме должен был представить депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Однако, когда делегат начал свою речь, представители Украины подняли крик, начали стучать табличками по столу и даже попытались устроить потасовку.

В итоге слова лишили почему-то Руслана Бальбека. Депутат позже высказал свое мнение о действиях организаторов. "Надеюсь, что организаторы Форума осознают свои ошибки и принесут извинения Российской Федерации", - приводит слова российского представителя РИА Новости.

Что касается действий представителей Украины, то их Бальбек назвал варварскими. Он предположил, что делегацию Незалежной сформировали вовсе не из дипломатов, а из тех представителей украинского общества, которые кидали камни в полицейских на майдане.

Позже представители украинской дипломатической школы сорвали таким же способом выступление делегата от Сербии. Им не понравился его рассказ о том, что он неоднократно был в Крыму и что не заметил ущемления прав ни крымских татар, ни украинцев, пишет "Газета.ру".