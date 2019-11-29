Российское вино предложили продавать до полуночи

Ритейлеры попросили продлить время продажи российских вин

В России предложили увеличить время продажи отечественного вина до 24 часов. Соответствующую инициативу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в кабмин, а также в обе палаты российского парламента. Сейчас алкоголь разрешено продавать с 8 до 23 часов.

Таким образом, по замыслу ритейлеров, российские вина получат дополнительную поддержку в продвижении. Ряд опрошенных "Известиями" экспертов отмечают, что необходимо оценить последствия этого предложения. Чтобы в стране сформировалась культура потребления вин, их должны продавать в рамках текущего законодательства. Между тем благодаря этим мерам может снизиться потребление суррогата в ночное время.

Ранее в ноябре в России предложили сократить время продажи алкоголя на один час – до 22:00. Это позволило бы снизить число преступлений, а также сократить количество ДТП.

Отметим, что в ряде регионов действуют более жесткие правила по продаже алкоголя. Например, в Санкт-Петербурге его нельзя купить с 22:00 до 11 часов.

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