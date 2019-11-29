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Спектакль у банкомата: раскрыта новая схема мошенничества с картами

08:33
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Преступники переняли методы наперсточников

В России участились случаи мошенничества у банкоматов. Злоумышленник оставляет банковскую карту в картоприемнике, а следующий в очереди человек - жертва преступников - из лучших побуждений вынимает ее и передает забывчивому клиенту. Мошенник смотрит баланс и объявляет о пропаже денег со своего счета, а его сообщник изображает свидетеля, который видел жертву обмана с банковской картой в руках. 
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После этого мошенники запугивают человека, грозясь вызвать полицию. Такая простая схема зачастую срабатывает с пожилыми людьми и женщинами. Растерявшись, они порой отдают мошенникам до 15 тысяч рублей. 

"Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер", - рассказал "Известиям" адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его словам, подобные "сценки" разыгрываются в тех местах, где поблизости нет полицейских и сотрудников банка. 

Глава департамента по информационной безопасности Ак Барс Банка Вячеслав Яшкин посоветовал не трогать чужие карты, оставленные в банкомате. "Через 60 секунд ее "съест" банкомат. Если карта лежит на банкомате, ее тоже лучше не трогать. Камеры могут показать истинную ситуацию, но в данном случае мошенники рассчитывают на быстрый испуг человека", - заявил эксперт. 

Николай Соколов из "БКС Премьер" говорит, что людям, попавшим в такую ситуацию, не стоит бояться приезда полиции. Вероятнее всего, мошенники скроются до прихода стражей порядка. "Помните, что на банкоматах есть камеры, а все операции по конкретной карте фиксируются банком. Другими словами, мошенники не смогут доказать вашу мнимую "вину", - отметил Соколов.

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