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10-месячный сын довел Порошину до слез

09:05
  • пятница
  • 29 ноября 2019

У малыша отцовский характер

46-летняя актриса Мария Порошина рассказала, что дети приятно удивили ее в день рождения. Отличился даже сын Андрей, которому в январе исполнится год. 
Марии Порошиной понадобилась помощь врача

"Андрюша с няней нарисовали цветной веер "Любимой мамочке!" из отпечатков рук, пальчиков. Няня добавила коллаж из фотографий, подложила под него музыку. В общем, растрогали меня до слез", - рассказала teleprogramma.pro актриса, которая 1 ноября отметила свой день рождения.

14-летняя Серафима подарила знаменитой маме акварельные и графические рисунки, которые она сделала в художественной школе. 9-летняя Аграфена сочинила для Порошиной стихотворение и вручила ей рисунок с поделкой. 3-летняя Глафира нарисовала имениннице медвежонка.

Напомним, что Мария Порошина родила дочь от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от актера Ильи Древнова. Кто стал отцом ее сына, она не рассказывает. По словам Порошиной, Андрей не озорничает и не доставляет ей хлопот. "Может, характером он будет в папу... Андрюша у нас спокойный, улыбчивый и мягкий: созерцает, смотрит, иногда позволяет себя целовать. Показывает перстом, куда его нести, очень властно и спокойно", - сообщила актриса.

Многие поклонники удивляются, как это Порошина осмелилась на беременность в 45 лет. Однако актриса считает, что с развитием медицины детородный возраст отодвинулся. "Поэтому даже первых детей рожают ближе к сорока. Здесь правильный совет может дать только врач. Для меня рождение детей после сорока - это большой подарок и счастье", - призналась звезда.

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