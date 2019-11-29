"Кошмар и стихия": Китай и Россию назвали ужасом для США

Вашингтону надо искать поддержку в Москве

Сотрудничество России с Китаем и Турцией вызывает серьезные опасения у стран Европы и США. Беспокоит их и то, что Москва расширяет свое влияние на страны Северной Африки, а также налаживает контакты с государствами, которые США традиционно считали своими союзниками – Израилем, Саудовской Аравией, Египтом, Францией и Германией, пишет турецкое издание Sabah.

"Политика Турции для стран атлантического мира и США как цунами, Китай можно сравнить с изменениями климата, а Россия для них как стихийное бедствие", - пишет автор.

Издание отмечает, что для США "сущим кошмаром" является Китай. Так что для Вашингтона единственный шанс противостать Пекину – искать поддержки в Москве. Однако такой вариант в Анкаре считают наименее вероятным.