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Мачеха показала редкое фото дочери Началовой с младенцем

10:33
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Снимок сделал во время прогулки

Ольга Алдонина, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась трогательными снимками. Жена футболиста показала, как за несколько лет изменилась жизнь.
Стало известно, как теперь живет дочь Юлии Началовой

На первой фотографии дочь Евгения Алдонина и Юлии Началовой Вера гуляет по заснеженной Москве с братиком, который лежит в коляске. Снимок сделан в 2016 году. На втором кадре уже маленький Артем вывез на первую прогулку свою младшую сестренку Анджелу.

За три года, которые прошли с момента, когда был сделан снимок, Вера очень сильно изменилась. На редком архивном кадре у девочки еще была мама, она широко улыбается и выглядит счастливой.

Напомним, что после развода с Юлией Началовой Евгений Алдонин женился на Ольге. От первого брака с певицей у футболиста осталась дочь Вера. Вторая жена подарила Евгению сына в 2016 году, а в ноябре 2019 дочку.

Старшая дочь Алдонина потеряла маму в марте 2019 года. Теперь Вера живет с бабушкой и дедушкой, но много времени проводит со своей мачехой. Они очень дружны.

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