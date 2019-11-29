Известного актера избили в собственной квартире в Москве

Артист получил серьезные травмы

Соседям известного актера Вячеслава Гришечкина минувшей ночью пришлось вызывать артисту скорую помощь. Артист прибежал к ним с просьбой о помощи, рассказал, что его избили. Прибывшие врачи диагностировали у актера травму головы. Помощь оказали на месте – ехать в больницу Гришечкин отказался.

По словам актера, его избил его знакомый - 24-летний студент Джимшит Б., которому актер помог с регистрацией в Москве, передает телеграмм-канал Mash. С места преступления студент скрылся, полиция выясняет детали инцидента.

Вячеслав Гришечкин стал особенно популярен после роли полковника Староконя в сериале "Солдаты". Режиссер, актер театра и кино снимался также в сериалах "Каменская", "Тайны дворцовых переворотов", "Марш Турецкого" и многих других.