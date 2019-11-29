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Близкие предали Носкова после инсульта

09:53
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Они бросают звезду в ответственный момент

Продюсер Виктор Дробыш сообщил, что близкие Николая Носкова отказались прийти на концерт 9 декабря. В "Крокус Сити Холле" 63-летний певец впервые выйдет на сцену после инсульта. 
Носков ужаснул изменившейся после инсульта внешностью

"Конечно, не обошлось без разочарований, потому что есть люди, которые просто обязаны находиться рядом с артистом на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет", - рассказал "СтарХиту" Дробыш, не уточнив, о каких именно людях идет речь. 

По словам продюсера, Носков "завелся" и поверил в себя. Он не только записал новый альбом, но и созрел для выступления на публике. 

Вместе с Носковым 9 декабря выступят Диана Арбенина, Валерия, Стас Пьеха, Александр Маршал и другие исполнители. "Это будет большой концерт - и по сути и по масштабам. Я хочу, чтобы Николай Носков вернулся и выступил, чтобы его поддержали близкие друзья. Он живой и по-прежнему великий артист", - заявил Виктор Дробыш. 

Ранее стало известно, что за три года восстановления после инсульта Носков заметно постарел и располнел. Музыкант пытается вернуть себе прежнюю форму, ради чего он бросил курить, правильно питается и много ходит.

Напомним, в 2017 году Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт. Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи не верили, что Носков сможет полностью восстановить свою речь. 

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