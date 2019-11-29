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Москвичей предупредили об опасности на дорогах

11:41
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Синоптики рассказали о погоде в столице

Жёлтый уровень опасности объявлен в Центральной России. Из-за осадков и перепадов температуры сразу в 11 регионах предупреждают о сильной гололедице, сообщает "ТВ Центр".

Непогода уже спровоцировала многочисленные ДТП в Воронеже. Машины заносит, на дорогах образуются пробки. На трассе "Воронеж-Тамбов" столкнулись легковушка и грузовик. Последний от удара вылетел в кювет. А на другой дороге один из автобусов врезался в столб. Никто не пострадал. По обледеневшим улицам с трудом передвигаются даже пешеходы.

Быть осторожными призывают и москвичей. В столице в пятницу дождь, снег и гололедица. Автомобилистам напоминают о сохранении дистанции на дорогах и скоростном режиме. Или по возможности пользоваться общественным транспортом. Усилятся и порывы ветра. Местами они будут достигать 15 метров в секунду. По данным метеорологов, в предстоящие выходные в городе выпадет около четверти месячной нормы осадков.

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