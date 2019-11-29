Президент Чехии высказался об идее установить памятник генералу Власову

Он выступил резко против

"Власовцы" были предателями родины и этого нельзя забывать, заявил президент Чехии, комментируя инициативу установить в одном из районов Праги памятник генералу-изменнику, сообщает "ТВ Центр".

Милош Земан также заметил, что староста, выступивший с неадекватным предложением, не соответствует своей должности. Муниципальный совет города обсудит нелепую инициативу 16 декабря. Памятник может появиться на том самом месте, где сейчас стоит монумент советскому маршалу Ивану Коневу освободившему город от немецко-фашистских захватчиков.

Скульптура военачальника не раз подвергалась атакам вандалов, а в сентябре этого года совет депутатов округа решил перенести ее в музей. Наш МИД ранее напомнил местным властям, что злодеяния Андрея Власова, перешедшего на сторону нацистской Германии, уставом Нюрнбергского трибунала квалифицируются как преступления против человечности.

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