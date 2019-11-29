КНДР провела испытания ракетной системы большого калибра

Представители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили ракетные пуски КНДР

Новые ракетные испытания на Корейском полуострове. В Пхеньяне подтвердили запуск двух снарядов в сторону Японского моря. По сообщениям из КНДР, тестировали сверхкрупную пусковую установку реактивной системы залпового огня, передает "ТВ Центр".

Накануне ракеты преодолели 380 километров, поднявшись почти на 100-километровую высоту. Ким Чен Ын лично наблюдал за процессом и остался доволен результатами. А вот в мировом сообществе новость восприняли тревожно, заявив, что новый пуск является угрозой для глобальной стабильности. Это уже 13-е подобное испытание с начала года.