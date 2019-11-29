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КНДР провела испытания ракетной системы большого калибра

11:47
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Представители МИД Японии, Южной Кореи и США обсудили ракетные пуски КНДР

Новые ракетные испытания на Корейском полуострове. В Пхеньяне подтвердили запуск двух снарядов в сторону Японского моря. По сообщениям из КНДР, тестировали сверхкрупную пусковую установку реактивной системы залпового огня, передает "ТВ Центр".
Ракета КНДР ударила по экономической зоне Японии

Накануне ракеты преодолели 380 километров, поднявшись почти на 100-километровую высоту. Ким Чен Ын лично наблюдал за процессом и остался доволен результатами. А вот в мировом сообществе новость восприняли тревожно, заявив, что новый пуск является угрозой для глобальной стабильности. Это уже 13-е подобное испытание с начала года.

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Пуск ракет в КНДР
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты
Пуск ракеты в КНДР
Пуск ракеты в КНДР
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты
Ким Чен Ын наблюдает за пуском ракеты
Пуск ракеты в КНДР
Пуск ракеты в КНДР
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