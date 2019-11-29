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Из России – в Китай: завершено строительство моста через Амур

09:51
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Грузооборот с Поднебесной вырастет в 8 раз

Грузооборот между российским Приморьем и Китаем вырастет в 8 раз благодаря мосту через реку Амур в Благовещенске. О завершении строительства сообщили в правительстве Приамурья. Сейчас оформляются необходимые документы, откроют переправу в апреле 2020 года.
Благовещенску присвоен статус столицы Амурской области

Мост Благовещенск–Хэйхэ начали строить в декабре 2016 года. Протяженность российской части переправы с двухполосной дорогой - 540 м. Сооружение возводили одновременно с двух берегов.

Плата за проезд по новой переправе, как сообщалось ранее, будет на треть меньше нынешних тарифов. Как сообщил журналистам глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, годовой грузооборот между Приамурьем и Китаем с запуском моста Благовещенск-Хэйхэ может вырасти до 4 миллионов тонн – с нынешних 500 тысяч. Кроме того, ожидается значительное увеличение числа китайских туристов – до 2 миллионов человек в год, передает РИА Новости.

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