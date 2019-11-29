Зачем Трамп прилетел в Афганистан

Он впервые посетил эту страну

Необъявленный визит в Афганистан. Дональд Трамп впервые посетил Исламскую республику. Один из главных национальных праздников - День благодарения - американский лидер решил провести не в кругу семьи, а на авиабазе. Там он встретился с президентом страны Ашрафом Гани и назвал ряд условий для вывода войск.

День благодарения, один из главных праздников в США, Дональд Трамп встречает в Афганистане. Здесь он впервые. Его визит держали в строжайшем секрете. Глава Белого дома приземлился на авиабазе затемно. В ангаре для его выступления уже были готовы декорации, передает "ТВ Центр".

В солдатской столовой президент встал на раздачу. В меню традиционная индейка и картофельное пюре. Правда, сам Дональд Трамп не успел насладиться праздничным ужином. Спешил на встречу с главой Афганистана. Там он рассказал журналистам о том, что ведутся мирные переговоры с "Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация).

Потом Трамп уточнил, что имел в виду не полный вывод войск, а сокращение контингента с 14 до 8 тысяч человек. А затем и вовсе сказал, что американские военные покинут страну, только если будет достигнуто соглашение с "Талибаном" или радикалы будут полностью побеждены. В правительстве Афганистана, впрочем, заявили: они уже сами готовы договариваться с талибами. Но основой для мирного урегулирования должен стать вывод американских военных из страны. На первый взгляд, такой расклад сейчас выгоден Трампу. На носу выборы, а он во время президентской кампании презентовал себя как миротворец. Правда, получилось не очень. Вот и сейчас разговор о достижениях на Ближнем Востоке неожиданно свелся не к победам над террористами, а к нефтяным запасам.

"Мы охраняем нефть. Это имеет смысл, верно? Я уже давно говорю, сохраняйте нефть. Я говорил это и в Ираке. Они не слушали меня, когда я был гражданским лицом. Они не слушали. Теперь они должны слушать. Мы сохранили нефть", - сказал Трамп.

Похожая ситуация с выводом войск и в Сирии. Обещание американский президент сдержать так и не смог. Жажда нефти оказалась сильней. И вот теперь вновь делает вид, что намерен двигаться в направлении мира. Американские военные вторглись в Афганистан после теракта 11 сентября. Операция длится уже 18 лет. За это время погибли две с половиной тысячи американских военных. Об этом Дональд Трамп решил не упоминать, видимо, чтобы не портить праздник. Визит был недолгим, после общения с журналистами президент США отправился домой, отмечать День благодарения с семьёй.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".