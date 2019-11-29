Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа

Каковы итоги переговоров?

Россия и Украина приступают к более интенсивным переговорам по газу. К такой договоренности стороны пришли на очередной консультации в Вене. Обсуждали прямые поставки углеводородов, условия транзита и урегулирование взаимных претензий, передает "Газета.Ru".

Следующий раунд - уже в трехстороннем формате при участии европейских представителей - запланирован на начало декабря. Но в Киеве всерьез усомнились в возможности заключить новый контракт. Лидер "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук напомнил: все споры должны быть окончательно урегулированы до 13-го декабря, этого требуют европейские правила. В противном случае Украина рискует с нового года остаться без транзита газа, что повлечет за собой крупные потери в госбюджете. Но уложиться в срок и заключить новый договор уже не получится.