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Москве вручили туристический "Оскар"

11:59
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Российскую столицу признали лучшим городом для туристов

Туристический "Оскар" вручён Москве. На церемонии в Омане золотая статуэтка престижной премии World Travel Awards в номинации "Лучшее  туристское направление в мире. Город" досталась российской столице.
Туризм стал мощным драйвером развития столицы

Среди претендентов были такие мегаполисы как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро. Как отметил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, Москва действительно лучший город земли. По его словам, это награда - высокая оценка работы столичных властей и всех горожан. Только в этом году Москву уже посетили 19 с половиной миллионов туристов.

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