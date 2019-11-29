Москве вручили туристический "Оскар"

Российскую столицу признали лучшим городом для туристов

Туристический "Оскар" вручён Москве. На церемонии в Омане золотая статуэтка престижной премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление в мире. Город" досталась российской столице.

Среди претендентов были такие мегаполисы как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро. Как отметил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, Москва действительно лучший город земли. По его словам, это награда - высокая оценка работы столичных властей и всех горожан. Только в этом году Москву уже посетили 19 с половиной миллионов туристов.