В Москве состоялся форум "Остановим СПИД вместе!"

Нужно донести до людей информацию о болезни

"Остановим СПИД вместе!" - студенческий форум с таким названием прошёл в Москве. Мероприятие приурочено к масштабной всероссийской акции "Стоп ВИЧ, СПИД", сообщает "ТВ Центр".

Главная цель - привлечь внимание общества, особенно молодежи, к проблеме распространения этого заболевания. А также донести полную информацию о методах диагностики и профилактики.

Несмотря на то, что система здравоохранения непрерывно совершенствуется, проблема остается очень острой. По данным Минздрава, в России более 900 тысяч человек являются носителями вируса иммунодефицита. Однако сегодня ВИЧ является контролируемой инфекцией, при своевременном лечении можно вести полноценный образ жизни.