ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Очень красивая невеста": Бочкареву поздравляют со свадьбой

10:20
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Поклонники оценили ее белое платье

Фанаты поздравляют актрису Наталью Бочкаревой с замужеством. Поводом для этого послужила ее новая фотография в Instagram. Звезду сериала "Счастливы вместе" запечатлели на пляже в белом платье и с оголенными плечами. В руках она держит букет невесты. 
Пойманная с наркотиками Бочкарева пожаловалась на травлю

"Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней, - подписала снимок Бочкарева. - Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!"

Актриса ни словом не обмолвилась о браке, однако многие фанаты восприняли ее восторженный текст и фото в белом платье как намек на свадебное торжество. Кто знает, может, после скандальной истории с наркотиками Бочкарева решила, что в ее жизни не хватает позитивных эмоций и что все невзгоды лучше делить с любимым человеком. 

- Ого! Вы вышли замуж?

- Божественна.

- Чудесное свадебное платье.

- Замуж вышла?

- Очень красивая невеста.

- А Гена в курсе? 

Напомним, в конце сентября Наталью Бочкареву задержали в Москве. По данным СМИ, она села за руль в неадекватном состоянии, а в ее трусах нашли пакетик с кокаином. На актрису завели уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Бочкарева опровергает эту информацию, а видео задержания называет фейком. 

С 2007 по 2014 год Бочкарева состояла в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Она воспитывает 12-летнего сына и 11-летнюю дочь. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.