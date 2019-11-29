"Очень красивая невеста": Бочкареву поздравляют со свадьбой

Поклонники оценили ее белое платье

Фанаты поздравляют актрису Наталью Бочкаревой с замужеством. Поводом для этого послужила ее новая фотография в Instagram. Звезду сериала "Счастливы вместе" запечатлели на пляже в белом платье и с оголенными плечами. В руках она держит букет невесты.

"Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней, - подписала снимок Бочкарева. - Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!"

Актриса ни словом не обмолвилась о браке, однако многие фанаты восприняли ее восторженный текст и фото в белом платье как намек на свадебное торжество. Кто знает, может, после скандальной истории с наркотиками Бочкарева решила, что в ее жизни не хватает позитивных эмоций и что все невзгоды лучше делить с любимым человеком.

- Ого! Вы вышли замуж?

- Божественна.

- Чудесное свадебное платье.

- Замуж вышла?

- Очень красивая невеста.

- А Гена в курсе?

Напомним, в конце сентября Наталью Бочкареву задержали в Москве. По данным СМИ, она села за руль в неадекватном состоянии, а в ее трусах нашли пакетик с кокаином. На актрису завели уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Бочкарева опровергает эту информацию, а видео задержания называет фейком.

С 2007 по 2014 год Бочкарева состояла в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Она воспитывает 12-летнего сына и 11-летнюю дочь.