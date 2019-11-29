Найден портрет королевы Елизаветы, написанный для привлечения женихов

Картину обнаружили реставраторы

Портрет неизвестной женщины, попавший в руки британских реставраторов, оказался с сюрпризом. Эксперты обнаружили под слоем краски изображение молодой английской королевы Елизаветы I.

Как выяснили специалисты, картина была написана в 1562 году. Со дня коронации монарха прошло всего три года. Королеве тогда было 29 лет – так что в руках искусствоведов оказалось самое раннее изображение Елизаветы I.

Владельцы картины понятия не имели, кто на ней запечатлен. Реставраторы намеревались восстановить полотно 19-го века, а портрет монарха обнаружился в процессе работ. Определить, кто именно позировал художнику, удалось во время экспертизы, пишет The Guardian со ссылкой на аукционный дом Bonhams.