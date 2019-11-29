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Появились подробности избиения звезды сериала "Солдаты" Гришечкина

11:00
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Журналисты дозвонились до артиста

Актера Вячеслава Гришечкина избили в квартире на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Звезда утверждает, что с ним все в порядке, и отказывается от комментариев. 
Известного актера избили в собственной квартире в Москве

Telegram-канал Mash сообщает, что 57-летнего артиста избил 24-летний студент Джимшит Б., которому Гришечкин якобы помог с регистрацией в Москве. Драка произошла в ночь на пятницу, 29 ноября. 

В разговоре с РЕН ТВ Вячеслав Гришечкин заявил, что чувствует себя прекрасно. "Глупости, полные глупости", - сказал он, отказавшись обсуждать инцидент со студентом. 

Как пишет "Комсомольская правда", избитая знаменитость с кровью на голове обратилась за помощью к соседям. Те вызвали врачей, которые зафиксировали травмы на голове пострадавшего. От госпитализации Гришечкин отказался.

По некоторым данным, полицейским актер заявил, будто никакой драки не было, а "скорую" вызвали из-за того, что ему стало плохо после ссоры со знакомым.

Соседи утверждают, что подобные инциденты происходили с Гришечкиным и раньше.

Гришечкин прославился в роли майора Староконя в сериале "Солдаты". Он снимался в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская" и "Тайны дворцовых переворотов". На его счету роли в фильмах "Варенька", "Виртуальный роман", "Личная жизнь доктора Селивановой" и так далее. 

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