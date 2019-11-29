На Украине раскрыли планы США по захвату Крыма

Вашингтон нацелился на полуостров еще во времена Ющенко

Переговоры о размещении "дипломатического представительства" США на территории Крыма шли еще во времена президентства Виктора Ющенко. Хартия о стратегическом сотрудничестве Киева с Вашингтоном была подписана с занимавшей в то время пост госсекретаря США Кондолизой Райс. В документе упоминалось расширение американского присутствия в Крыму, рассказал бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

"Да, мы с господином Тейлором, он тогда еще был послом, этот вопрос очень хорошо обсуждали", – подтвердил в эфире UkrLife экс-глава украинского МИДа Владимир Огрызко.

Тейлор, занимавший пост посла США на Украине в 2006-2009 годах, заверял, что появление американцев в Севастополе позволит жителям Крыма лучше понимать Штаты. Кроме того, Вашингтон убеждал Киев в том, что с его поддержкой присутствие Черноморского флота России не помешает евроатлантическим стремлениям Киева.