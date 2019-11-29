Разрыдалась в туалете: Питт грубо обошелся с Энистон

Он снова разбил ей сердце

Актриса Дженнифер Энистон до сих пор неровно дышит к Брэду Питту. Иначе никак нельзя объяснить ее эмоциональную реакцию на новость о том, что бывший муж встречается с актрисой Алией Шокат.

Как пишут зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники, в ноябре Энистон впервые узнала, что Питт закрутил роман с молодой коллегой и часто появляется с ней на публике. Новость настигла звезду "Друзей" в ресторане, где она ужинала с друзьями. Дженнифер якобы получили текстовое сообщение от своего знакомого, вышла в туалет и там дала волю горьким чувствам.

"Она сказала себе, что это неминуемо должно было случиться. Но она была на взводе и просто разрыдалась. Когда она вернулась за свой столик, приятели поняли, что с ней не все в порядке. Брэд снова разбил ей сердце", - рассказал осведомленный источник.

Энистон и ее представители пока не комментировали эту информацию. Отметим также, что слухи о романе Питта и Шокат тоже пока не получили официального подтверждения. Возможно, коллег объединяет дружба, поэтому они довольно часто выбираются вместе на выставки и рестораны.

Ранее стало известно, что в последнее время Дженнифер Энистон пребывает во взвинченном состоянии. Она якобы может в любой момент расплакаться или надолго погрузиться в себя. Поговаривают, будто актриса переживает кризис среднего возраста. У нее началась истерика, когда она узнала о смерти ее бывшего возлюбленного Гарри Мортона.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании.