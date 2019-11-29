ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разрыдалась в туалете: Питт грубо обошелся с Энистон

11:32
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Он снова разбил ей сердце

Актриса Дженнифер Энистон до сих пор неровно дышит к Брэду Питту. Иначе никак нельзя объяснить ее эмоциональную реакцию на новость о том, что бывший муж встречается с актрисой Алией Шокат. 
Романтичный поступок Питта заставил Энистон плакать навзрыд

Как пишут зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники, в ноябре Энистон впервые узнала, что Питт закрутил роман с молодой коллегой и часто появляется с ней на публике. Новость настигла звезду "Друзей" в ресторане, где она ужинала с друзьями. Дженнифер якобы получили текстовое сообщение от своего знакомого, вышла в туалет и там дала волю горьким чувствам. 

"Она сказала себе, что это неминуемо должно было случиться. Но она была на взводе и просто разрыдалась. Когда она вернулась за свой столик, приятели поняли, что с ней не все в порядке. Брэд снова разбил ей сердце", - рассказал осведомленный источник. 

Энистон и ее представители пока не комментировали эту информацию. Отметим также, что слухи о романе Питта и Шокат тоже пока не получили официального подтверждения. Возможно, коллег объединяет дружба, поэтому они довольно часто выбираются вместе на выставки и рестораны. 

Ранее стало известно, что в последнее время Дженнифер Энистон пребывает во взвинченном состоянии. Она якобы может в любой момент расплакаться или надолго погрузиться в себя. Поговаривают, будто актриса переживает кризис среднего возраста. У нее началась истерика, когда она узнала о смерти ее бывшего возлюбленного Гарри Мортона. 

Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.