США начали борьбу за военное превосходство в Арктике

НАТО втягивает в конфликт далекие от региона страны

Чрезмерная активность НАТО в Арктике усиливает напряженность не только в северном регионе, но и во всем мире. При этом альянс втягивает в свою деятельность в этих широтах страны, от них далекие и не присоединившиеся к военным союзам, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", - цитирует дипломата агентство РИА Новости.

Посол отметил, что военную активность в Артике стали проявлять страны, от нее далекие. Целесообразность присутствия в арктическом регионе обосновывают в своих военных стратегиях, в частности, Великобритания и Франция.

Но главный "актер", конечно, США – они стремятся к военному превосходству, чтобы контролировать ресурсы и транспортные пути Арктики. При этом Вашингтон, по словам дипломата, прикрывается раздутой угрозой, якобы исходящей от России и Китая. Конечная цель Штатов, как и всегда – диктовать свои условия с позиции силы, заключил Корчунов.