ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США начали борьбу за военное превосходство в Арктике

11:28
  • пятница
  • 29 ноября 2019

НАТО втягивает в конфликт далекие от региона страны

Чрезмерная активность НАТО в Арктике усиливает напряженность не только в северном регионе, но и во всем мире. При этом альянс втягивает в свою деятельность в этих широтах страны, от них далекие и не присоединившиеся к военным союзам, заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
В Москве открылась фотовыставка "Арктика"

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", - цитирует дипломата агентство РИА Новости.

Посол отметил, что военную активность в Артике стали проявлять страны, от нее далекие. Целесообразность присутствия в арктическом регионе обосновывают в своих военных стратегиях, в частности, Великобритания и Франция.

Но главный "актер", конечно, США – они стремятся к военному превосходству, чтобы контролировать ресурсы и транспортные пути Арктики. При этом Вашингтон, по словам дипломата, прикрывается раздутой угрозой, якобы исходящей от России и Китая. Конечная цель Штатов, как и всегда – диктовать свои условия с позиции силы, заключил Корчунов.

Читайте также:
Главное сегодня
Замерзший американец
Замерзший американец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.