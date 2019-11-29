51-летняя певица Валерия сделала заявление о беременности

Поклонники затаили дыхание

Валерия объяснила, почему она не хочет ребенка от продюсера Иосифа Пригожина. Несколько лет назад звезда потеряла малыша и с тех пор не планировала беременеть.

"Гоголь-моголь" я не хочу. Быть молодой мамой - это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс, - сказала Валерия на вопрос о ребенке.

Как оказалось, звезда скептически относится к процедуре ЭКО, к которой часто прибегают ее коллеги в солидном возрасте.

"Другой подход возможен, если в семье нет детей и они нужны обязательно. Но у нас с Иосифом нет такой необходимости абсолютно <…> Иосиф у меня детей не просит, он – разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время", - цитирует певицу Sobesednik.ru.

В октябре Пригожин заявил, что он хочет еще одного ребенка, однако Валерия выступает против. "Но это же должно быть совместное желание", - сказал продюсер.

Напомним, что Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. От предыдущих браков у певицы осталась дочь и два сына, а у продюсера - две дочери и сын.