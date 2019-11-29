ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

51-летняя певица Валерия сделала заявление о беременности

11:59
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Поклонники затаили дыхание

Валерия объяснила, почему она не хочет ребенка от продюсера Иосифа Пригожина. Несколько лет назад звезда потеряла малыша и с тех пор не планировала беременеть. 
"Огооонь": обросший Пригожин восхитил народ

"Гоголь-моголь" я не хочу. Быть молодой мамой - это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс, - сказала Валерия на вопрос о ребенке. 

Как оказалось, звезда скептически относится к процедуре ЭКО, к которой часто прибегают ее коллеги в  солидном возрасте

"Другой подход возможен, если в семье нет детей и они нужны обязательно. Но у нас с Иосифом нет такой необходимости абсолютно <…> Иосиф у меня детей не просит, он – разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время", - цитирует певицу Sobesednik.ru.

В октябре Пригожин заявил, что он хочет еще одного ребенка, однако Валерия выступает против. "Но это же должно быть совместное желание", - сказал продюсер. 

Напомним, что Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. От предыдущих браков у певицы осталась дочь и два сына, а у продюсера - две дочери и сын.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Иосиф Пригожин и Валерия
Иосиф Пригожин и Валерия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.