ФСБ задержала шпионившую в пользу Киева россиянку

Жительница Севастополя собирала секретные сведения

Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении жительницы Севастополя. Россиянку подозревают в шпионаже в пользу разведки украинского министерства обороны.

"Она была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", — сказано в сообщении Федеральной службы безопасности.

Постановление об аресте вынес Ленинский районный суд Севастополя. Женщина заключена под стражу на 2 месяца.

На днях подозреваемого в государственной измене задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области. Военнослужащий собирал секретные сведения по заданию украинской разведки, напоминает ТАСС.