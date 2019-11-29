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ФСБ задержала шпионившую в пользу Киева россиянку

11:51
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Жительница Севастополя собирала секретные сведения

Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено в отношении жительницы Севастополя. Россиянку подозревают в шпионаже в пользу разведки украинского министерства обороны.
ФСБ задержала офицера по подозрению в шпионаже в пользу Украины (видео)

"Она была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", — сказано в сообщении Федеральной службы безопасности.

Постановление об аресте вынес Ленинский районный суд Севастополя. Женщина заключена под стражу на 2 месяца.

На днях подозреваемого в государственной измене задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области. Военнослужащий собирал секретные сведения по заданию украинской разведки, напоминает ТАСС.

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