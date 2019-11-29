Голая Роза Сябитова шокировала поклонников

Многие не оценили откровения 57-летней ведущей

Роза Сябитова привела в замешательство своих поклонников, опубликовав в инстаграме пикантное фото.

Поводом для публикации откровенного снимка стали размышления 57-летней ведущей программы "Давай поженимся" об участи пожилых женщин. По мнению Сябитовой, после 50 дамы становятся более свободными, чем "юные полногрудые прелестницы".

"Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. Любая причёска, цветастое платье, кеды", - уверенно пишет Сябитова. Сама она рада, что относится к поколению женщин, у которых "впереди большая интересная жизнь".

Поклонники откровения Розы Сябитовой оценили по-разному. Кто-то пришел в восторг от фотографии, а кто-то недоуменно поинтересовался, что мешало ей раздеваться до наступления 50?

"Совсем сдурела Роза на старости лет", - негодует utyasheva_aida (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Даааааа....Чем старше, тем чуднее...", - согласна с ней irinashmakovaand.

"Роза, выглядите шикарно", - полагает lila9749.

"Какая Вы умница, Вы пример для многих!" – восхищена tereshina2579.

"Я согласна полностью , хотя мне всего 49", - заметила пользователь sbituk.