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Голая Роза Сябитова шокировала поклонников

12:31
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Многие не оценили откровения 57-летней ведущей

Роза Сябитова привела в замешательство своих поклонников, опубликовав в инстаграме пикантное фото.

Поводом для публикации откровенного снимка стали размышления 57-летней ведущей программы "Давай поженимся" об участи пожилых женщин. По мнению Сябитовой, после 50 дамы становятся более свободными, чем "юные полногрудые прелестницы".

"Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. Любая причёска, цветастое платье, кеды", - уверенно пишет Сябитова. Сама она рада, что относится к поколению женщин, у которых "впереди большая интересная жизнь".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто мы - Женщины, которым за 50 лет? . Бабушки, участь которых пирожки, внуки, вязание, тихое угасание под радио "Маяк"? . Или Крутые бабки – феномен нашего времени? . Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, "Возраст – это свобода!". Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты – свободна! . Тебе плевать, будут ли мужики пялиться на твою задницу, тебе начхать, что скажут занудные подруги. . Любая причёска, цветастое платье, кеды. "О, моя маленькая бейба!", как пел Сукачев. . В этой свободе больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице, которая сидит в ресторане и глядится ежеминутно в смартфон: как помада, как причёска, как реснички? Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых ещё впереди большая интересная жизнь. . А на что вы хотите потратить свои золотые и счастливые годы? #розасябитова #свахасябитова #давайпоженимся #советысябитовой #родовоегнездо

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Поклонники откровения Розы Сябитовой оценили по-разному. Кто-то пришел в восторг от фотографии, а кто-то недоуменно поинтересовался, что мешало ей раздеваться до наступления 50?

"Совсем сдурела Роза на старости лет", - негодует utyasheva_aida (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Даааааа....Чем старше, тем чуднее...", - согласна с ней irinashmakovaand.

"Роза, выглядите шикарно", - полагает lila9749.

"Какая Вы умница, Вы пример для многих!" – восхищена tereshina2579.

"Я согласна полностью , хотя мне всего 49", - заметила пользователь sbituk.

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