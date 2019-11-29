ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Найдена причина хронической усталости

12:25
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Добровольцам вводили вакцину от брюшного тифа

Хроническая усталость – изнурительное состояние, при котором пациенты жалуются на "туман в голове". Оно сопровождается медлительностью в принятии решений, невозможностью сконцентрироваться. Ученые из Бирмингемского и Амстердамского университетов выяснили, что причина такого состояния в большинстве случаев – хроническая болезнь или воспалительный процесс в организме.
Неоправданную усталость назвали первым симптомом рака

Исследователи обратили внимание на область мозга, отвечающую за визуальное внимание. Группе из 20 молодых здоровых мужчин вводили вакцину от брюшного тифа - она вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов.

Способности к восприятию проверялись через несколько часов после инъекции. Добровольцам показывали простые изображения на экране компьютера, а тем временем измеряли мозговую активность и тестировали способность контролировать внимание.

"Ученые давно подозревали, что существует связь между воспалением и умственной деятельностью. Например, люди, живущие с хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения. Но трудно было понять, где причина, а где следствие", — отметил руководитель исследования доктор Али Мазахери в пресс-релизе Бирмингемского университета.

Исследование показало, что больше всего воспаление влияет на область мозга, отвечающую за сохранение бдительности. Оно притупляет чувство тревоги и ощущение опасности. Авторы подчеркивают, что лучшее понимание взаимосвязей между воспалением и функциями мозга поможет найти способы лечения некоторых из этих состояний.

Читайте также:
Главное сегодня
Уставшая девушка
Уставшая девушка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.