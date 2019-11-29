Найдена причина хронической усталости

Добровольцам вводили вакцину от брюшного тифа

Хроническая усталость – изнурительное состояние, при котором пациенты жалуются на "туман в голове". Оно сопровождается медлительностью в принятии решений, невозможностью сконцентрироваться. Ученые из Бирмингемского и Амстердамского университетов выяснили, что причина такого состояния в большинстве случаев – хроническая болезнь или воспалительный процесс в организме.

Исследователи обратили внимание на область мозга, отвечающую за визуальное внимание. Группе из 20 молодых здоровых мужчин вводили вакцину от брюшного тифа - она вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов.

Способности к восприятию проверялись через несколько часов после инъекции. Добровольцам показывали простые изображения на экране компьютера, а тем временем измеряли мозговую активность и тестировали способность контролировать внимание.

"Ученые давно подозревали, что существует связь между воспалением и умственной деятельностью. Например, люди, живущие с хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения. Но трудно было понять, где причина, а где следствие", — отметил руководитель исследования доктор Али Мазахери в пресс-релизе Бирмингемского университета.

Исследование показало, что больше всего воспаление влияет на область мозга, отвечающую за сохранение бдительности. Оно притупляет чувство тревоги и ощущение опасности. Авторы подчеркивают, что лучшее понимание взаимосвязей между воспалением и функциями мозга поможет найти способы лечения некоторых из этих состояний.