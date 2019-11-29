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Михалкова в платочке высказалась о личном

12:26
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Она стала откровеннее после переезда в Москву

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова объяснила, почему она соблюдает Рождественский пост, который начался 28 ноября.  
Юлия Михалкова похвасталась своими пельменями

"Почему я соблюдаю пост? Чтобы отказаться от всего лишнего и сохранить в жизни только то, что действительно важно и ценно. В первую очередь это касается мыслей и поступков. И, конечно, еды", - написала бывшая звезда "Уральских пельменей" в Instagram. Она опубликовала фотографию в платочке, сделанную у Храма Священномученика Власия в Москве. 

Однажды у Михалковой спросили, верует ли она. "Вера - это очень личное, предпочитаю эту часть жизни не афишировать", - ответила тогда актриса. Однако сейчас ей почему-то захотелось поделиться. Возможно, она стала более открытой после переезда из Екатеринбурга в Москву и ухода из "Уральских пельменей". 

- Никогда бы не подумала, что Вы, Юлия, с такими глубокими убеждениями соблюдаете пост, - пишут поклонники Михалковой. 

- Прям тепло и свет через экран ощущаются, без пафоса, от души. 

- Смотрю на эту красоту и думаю, реально я живу на этом свете, или это просто сон, или я в сказке.

- Аленушка.  

- Эту фотку на шоколадки надо "Машенька". 

Правда, некоторые интернет-пользователи не захотели льстить звезде и сделали ряд колких замечаний относительно ее внешности. 

- Юлия, у Вас лицо как будто другое стало с недавнего времени? Или я ни фига не пойму.

- С губами перебор. Всю красоту испортили вам.

- Зачем такие губы, Юля?! На пол-лица.  

Недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Прощаясь с коллегами, она выложила фотографию с тарелкой пельменей. Сейчас красавица готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете". 

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