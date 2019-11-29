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Собянин открыл балочный мост через Канал им. Москвы

14:52
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Транспортная ситуация в прилегающих районах улучшится

В столице завершилось строительство финального участка Северо-Западной хорды - балочного моста в Мнёвниковской пойме. Старт движению в пятницу дал Сергей Собянин.

Новая эстакада длиной 600 метров проходит через Москву-реку и соединяет улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники. На ней по три полосы в каждом направлении. Движение по мосту - бессветофорное, передает "ТВ Центр".

Чтобы возвести эстакаду, потребовалось провести сложнейшую работу и перенести километры существующих коммуникаций. Теперь транспортная ситуация в прилегающих районах значительно улучшится.

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