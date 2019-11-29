"Это реальная боль": Глушаков сделал заявление после развода

Он волнуется за детей

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков, который сейчас выступает за грозненский "Ахмат", выразил надежду на то, что его дочери от бывшей жены получат все деньги, взысканные с него судом.

Накануне состоялось судебное заседание по делу о разводе Дениса и Дарьи Глушаковых. Как пишет Championat.com, при разделе имущества экс-жена футболиста получила четыре квартиры и дом. Глушакова также обязали выплатить бывшей возлюбленной 32 миллиона рублей.

"Да, денег выходит немало ей, действительно! И это для моих детей. Главное, чтобы советчики на той стороне все это не отобрали у них. За ними не заржавеет - уже полтора года сценарии пишут и переписки левые монтируют и фабрикуют", - сказал Денис Глушаков.

Если во время игры за "Спартак" спортсмен выплачивал Дарье 6-8 миллионов рублей ежемесячно, то сейчас сумма алиментов снизилась примерно до 500 тысяч рублей. "Разница - более чем в 10 раз, и для них, наверное, это реальная боль. Но контракт у меня сейчас, естественно, другой", - приводит слова футболиста Sport24.

Ранее сообщалось, что Глушаков потребовал от бывшей жены Дарьи 203 миллиона рублей, в том числе за распространение ложных слухов о нем.

Напомним, Дарья Глушакова подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах. Их брак длился с 2009 по 2018 год. Восьмилетняя и двухлетняя дочери спортсмена остались с матерью.