30-летний и работающий: составлен портрет типичного московского "зайца"

Проезд не оплачивают порядка 1% граждан

В столице составили портрет типичного московского безбилетника. Выяснилось, что это граждане в возрасте от 26 до 32 лет. Причём у многих есть финансовая возможность, но, тем не менее, они предпочитают проехать "зайцем".

После отмены турникетов в автобусах и трамваях число "зайцев" сократилось на 7%, передает "ТВ Центр". Но некоторые пассажиры решили, что теперь им можно спокойно кататься бесплатно.

По статистике всего 1% пассажиров в Москве не оплачивает проезд. Несмотря на это, с начала года в столице поймали полмиллиона безбилетников. Еще 33 тысячи человек пытались воспользоваться чужим документом.

С каждого нарушителя берут объяснения. Специалисты перевозчика проанализировали статистику и составили портрет типичного московского безбилетника.

"Это экономически активные люди, которые в 99% случаев работающие люди и в принципе могли бы себе позволить оплатить проезд. Но из каких-то принципиальных соображений предпочитают на этом экономить", - рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.

Как правило, у них даже есть проездной, который они пытаются предъявить, когда уже проехали часть пути и их поймали. Самые ответственные – люди старшего поколения. Но иногда льготники ошибочно полагают, что билет можно не прикладывать к валидатору – ведь он есть. Еще одна распространенная ошибка – попытка проехать по одной карте "Тройка" вдвоем. Система видит это как пересадку и денег в таком случае снимает меньше. Как следствие – штраф.

Если пассажир отказывается предъявить документы, на место приезжает наряд полиции. И тогда нарушителю придется либо достать паспорт, либо его личность установят уже в отделении.

Штраф за безбилетный проезд – тысяча, а за использование чужих документов – 2 с половиной. Для многих бесплатная поездка – это азартная игра. Но в столице работают несколько сотен контролеров, поэтому фортуна когда-нибудь обязательно отвернется.

Иван Колесников, "ТВ Центр".