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Елизавета II может стать последней королевой Великобритании

12:55
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Политики голосуют за отмену монархии

Скандал вокруг принца Эндрю, рассказавшего журналистам о своей связи с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, может стать той самой соломинкой, которая положит конец британской монархии. В Лондоне открыто заговорили о возможности отречения от престола Елизаветы II – а также об избрании "главы государства".
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Так, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уверен, что Великобритании пора отказаться от традиционной монархии. "Я думаю, день, когда Ее Величество оставит трон, будет самым подходящим временем для того, чтобы перейти к выборам главы государства", - заявил Корбин в интервью каналу GMTV.

Поддерживает эту точку зрения и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен. Сейчас самое время назначить референдум о роли монархии и возможной ее отмене, заявила политик в эфире программы ITV News At Ten.

На днях издание The Sun сообщило, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев. Преемником станет ее сын Чарльз. По мнению наблюдателей, процесс передачи полномочий продолжается уже некоторое время. Источники утверждают, что отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения, пишет Daily Express.

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