Елизавета II может стать последней королевой Великобритании

Политики голосуют за отмену монархии

Скандал вокруг принца Эндрю, рассказавшего журналистам о своей связи с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, может стать той самой соломинкой, которая положит конец британской монархии. В Лондоне открыто заговорили о возможности отречения от престола Елизаветы II – а также об избрании "главы государства".

Так, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уверен, что Великобритании пора отказаться от традиционной монархии. "Я думаю, день, когда Ее Величество оставит трон, будет самым подходящим временем для того, чтобы перейти к выборам главы государства", - заявил Корбин в интервью каналу GMTV.

Поддерживает эту точку зрения и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен. Сейчас самое время назначить референдум о роли монархии и возможной ее отмене, заявила политик в эфире программы ITV News At Ten.

На днях издание The Sun сообщило, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев. Преемником станет ее сын Чарльз. По мнению наблюдателей, процесс передачи полномочий продолжается уже некоторое время. Источники утверждают, что отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения, пишет Daily Express.