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Глава Курганской области доложил Медведеву о развитии региона

14:58
  • пятница
  • 29 ноября 2019

В регион планируется привлечь инвестиции

Курганская область начала выполнять индивидуальный план развития. Об этом в пятницу на встрече с Дмитрием Медведевым сообщил губернатор Вадим Шумков, передает "ТВ Центр".

Один из пунктов - создание особой экономической зоны. На территории региона будут построены 7 индустриальных парков. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции. Планируется усовершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы.

Глава правительства порекомендовал уделить внимание модернизации первичного звена здравоохранения в области.

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