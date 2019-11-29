Глава Курганской области доложил Медведеву о развитии региона

В регион планируется привлечь инвестиции

Курганская область начала выполнять индивидуальный план развития. Об этом в пятницу на встрече с Дмитрием Медведевым сообщил губернатор Вадим Шумков, передает "ТВ Центр".

Один из пунктов - создание особой экономической зоны. На территории региона будут построены 7 индустриальных парков. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции. Планируется усовершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы.

Глава правительства порекомендовал уделить внимание модернизации первичного звена здравоохранения в области.