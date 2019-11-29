"Страна чудес": Кличко подшутил над Зеленским и Трампом

По мнению боксера, Украина непредсказуема

Украина – непредсказуемая страна, и поэтому ее ждет большое будущее, уверен Владимир Кличко. Объявивший недавно о возобновлении боксерской карьеры экс-чемпион мира в супертяжелом весе дал интервью агентству Associated Press.

Брат киевского мэра не отказал себе в удовольствии "потроллить" президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллегу Дональда Трампа.

"Невозможное возможно. Боксер может стать мэром огромного города с населением в четыре миллиона человек. Комик может стать президентом страны. Это я говорю не только об Америке. Поверьте, в Украине может случиться все что угодно", – заявил Кличко.

Кличко добавил, что жители Украины очень талантливы. Кроме того, они остаются стойкими, несмотря на возникающие трудности.