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"Страна чудес": Кличко подшутил над Зеленским и Трампом

13:15
  • пятница
  • 29 ноября 2019

По мнению боксера, Украина непредсказуема

Украина – непредсказуемая страна, и поэтому ее ждет большое будущее, уверен Владимир Кличко. Объявивший недавно о возобновлении боксерской карьеры экс-чемпион мира в супертяжелом весе дал интервью агентству Associated Press.
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Брат киевского мэра не отказал себе в удовольствии "потроллить" президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллегу Дональда Трампа.

"Невозможное возможно. Боксер может стать мэром огромного города с населением в четыре миллиона человек. Комик может стать президентом страны. Это я говорю не только об Америке. Поверьте, в Украине может случиться все что угодно", – заявил Кличко.

Кличко добавил, что жители Украины очень талантливы. Кроме того, они остаются стойкими, несмотря на возникающие трудности.

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